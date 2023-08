Milhares de pessoas são retiradas de casa na Noruega por inundações

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2023 - 17:54 Compartilhe

Milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas na Noruega devido às fortes cheias que inundaram uma usina hidrelétrica, informaram as autoridades do país escandinavo nesta quarta-feira (9).

“Vivemos uma crise em nível nacional”, admitiu Aud Hove, encarregado do condado de Innlandet, o mais afetado pelas enchentes do sul do país, que deixaram 115 estradas debaixo d’água.

“Nunca antes tivemos que lidar com cheias tão significativas em vários rios. As previsões indicam que as inundações continuarão aumentando”, afirmou Erik Holmqvist, um representante da agência de Energia e Água.

As autoridades enviaram sete helicópteros para auxiliar nas tarefas de remoção dos habitantes.

“Há muitas pessoas evacuadas, muitas afetadas e muitos danos materiais. A situação é muito difícil em grande parte do país”, lamentou a ministra da Justiça e Segurança Pública, Emilie Enger Mehl.

A central hidrelétrica de Braskereidfoss, às margens do rio Gomma, foi inundada nesta quarta-feira, quando um dos diques cedeu à pressão da água.

Noruega e Suécia enfrentam chuvas intensas que causaram inundações e deslizamentos de terra após a passagem da tempestade Hans durante o fim de semana.

