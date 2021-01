Milhares de pessoas festejam chegada de 2021 nas ruas de Wuhan

Milhares de pessoas festejaram a chegada de 2021 no centro de Wuhan, localidade chinesa onde teve início a pandemia de Covid-19, com o lançamento de balões no céu.

Apesar da presença policial nas ruas para evitar aglomerações, a medida não teve muita eficácia e uma multidão de jovens se reuniu para celebrar a passagem de ano. “Foi um ano muito difícil por causa da pandemia, principalmente para nós, que vivemos uma experiência impossível de esquecer”, declarou Xu Du, morador da cidade. A maioria das pessoas usava máscara e se reuniu para assistir a um show de luzes.

Em janeiro, Wuhan aplicou um confinamento estrito por dois meses, e a vida voltou ao normal em meados do ano. “A China conseguiu controlar muito bem a epidemia, mas há outros países sofrendo por causa do vírus. Espero que eles consigam superar essa dificuldade o quanto antes”, comentou Li Yusu.

