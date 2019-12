Milhares de ‘peixes-pênis’ são vistos em praia da Califórnia

Milhares de “peixe-pênis”, também conhecido como “verme gordo hospedeiro”, foram encontrados na praia de Drakes Beach, na Califórnia (EUA), no dia 6 de dezembro após uma tempestade atingir a região. As informações são do G1.

Esta estranha criatura é um tipo de verme marinho invertebrado que vive em tocas cavadas no fundo do mar. O nome é devido a semelhança do formato do seu corpo com o órgão sexual masculino.

Os especialistas dizem que estes pequenos vermes de 20 cm quando estão fora de seu esconderijo são presas fáceis de gaivotas, tubarões e até de seres humanos, já que eles podem ser consumidos. São criaturas inofensivas e podem viver até 25 anos.

Além dos Estados Unidos, a espécie pode ser encontrada também na Ásia, em países como Japão, Coréia do Sul e China.