Milhares de palestinos celebram cessar-fogo em Gaza

ROMA, 15 JAN (ANSA) – Milhares de pessoas na Faixa de Gaza celebram nesta quarta-feira (15) o acordo de cessar-fogo entre o grupo fundamentalista Hamas e Israel anunciado há pouco pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo relatos do Sky News, as primeiras imagens locais mostram a população nas ruas em êxtase, aplaudindo e tocando buzinas.

“Com este acordo em vigor, minha equipe de segurança nacional, através dos esforços do enviado especial no Oriente Médio, Steve Witkoff, continuará a trabalhar em estreita colaboração com Israel e nossos aliados para garantir que Gaza nunca mais se torne um porto seguro para os terroristas”, afirmou o republicano em sua rede social “Truth”.

A cinco dias da posse, Trump promete continuar promovendo “a paz através da força em toda a região”.

“Este é apenas o começo de grandes coisas que estão por vir para a América e também para o mundo”, concluiu o próximo chefe de Estado dos EUA.

O acordo de cessar-fogo entre o Hamas e as forças israelense põe fim a 15 meses de conflito, que matou mais de 40 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza – o número é corrigido para mais de 70 mil de acordo com estudo independente britânico. (ANSA).