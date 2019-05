Milhares de jovens saem às ruas em defesa do clima

Milhares de jovens em todo o mundo saíram às ruas hoje (24) para se manifestarem em defesa do clima, durante uma grande jornada de mobilização mundial de alerta.

O movimento Sextas pelo Futuro ( ‘Fridays For Future’) ganhou força com a ativista adolescente sueca Greta Thunberg, que uma vez por semana falta às aulas em Estocolmo para protestar em frente ao Parlamento pedindo leis que protejam o meio ambiente.

Esta é segunda greve global dos jovens pelo clima, cobrando das autoridades ações mais efetivas contra as mudanças climáticas .A primeira manifestação global aconteceu em 15 de março.

“Nossa biosfera está sendo sacrificada para que os ricos, em países como o meu, possam viver no luxo. É o sofrimento da maioria que paga pelo luxo de poucos. Vocês nos ignoraram no passado e nos ignorarão de novo. Não estamos mais no tempo das desculpas, não temos mais tempo. Viemos aqui para lhes dizer que, gostem ou não, a mudança está chegando. O poder real pertence ao povo.”, disse Greta em dezembro passado, na COP24 (Conferência do clima da ONU) da Polônia.

Nos países da União Europeia, os protestos ocorrem em meio ao período de eleição para o Parlamento Europeu, que vai até este domingo (26).

Portugal

Em Portugal as manifestações ocorreram em. Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e tantas outras cidades portugueses, num total de 51 localidades que se juntaram ao protesto que se fez ouvir numa centena de países, segundo o Jornal de Notícias.

Alemanha

Em Berlim, cerca de 5.000 estudantes reuniram-se ao meio-dia em frente às emblemáticas Portas de Brandeburgo. Protestos significativos decorreram também nas principais cidades alemãs, nomeadamente Hamburgo (17.500 manifestantes, segundo a polícia) e Frankfurt (4.500 pessoas) para marchar rumo ao Banco Central Europeu.

“O clima agora, os deveres mais tarde”, “Não façam a Terra explodir, os bons planetas são difíceis de encontrar”, podia ler-se nos cartazes empunhados pelos jovens em Berlim.

* Com informações de agências de notícias e jornais internacionais