Milhares de israelenses pedem a renúncia de Netanyahu em Tel Avive

Milhares de israelenses foram às ruas em Tel Avive, neste sábado, em uma manifestação contra a corrupção, pedindo a renúncia do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

A imprensa local estima que mais de 10 mil pessoas tenham participado da manifestação. Protestos menores também foram verificados em outras cidades israelenses.

As agitações aumentaram nas última semanas em Israel, ao passo em que surgem novas acusações de corrupção contra Netanyahu e seus aliados. Os organizadores das manifestações esperam que os protestos pressionem as autoridades a destituírem o premiê do cargo.

Netanyahu está envolvido em dois casos de corrupção e a polícia suspeita que ele esteja ligado a esquemas de suborno e fraude e o acusam de quebra de confiança. O premiê nega qualquer malfeito e diz que as acusações estão sendo orquestradas pela imprensa.

Enquanto isso, centenas de franceses protestam contra a visita de Netanyahu a Paris, onde ele deve se encontrar com o presidente da França, Emmanuel Macron. A visita vem na esteira da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de considerar Jerusalém a capital israelense.

Manifestações pró-Palestina foram registradas na Itália e em vários países árabes, enquanto ministros de Relações da Liga Árabe se reúnem na capital egípcia, Cairo, para discutir uma resposta ao movimento de Washington. (Matheus Maderal, com informações da Associated Press – matheus.maderal@estadao.com)