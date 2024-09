Milhares de franceses protestam contra nomeação de premiê

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/09/2024 - 12:01 Para compartilhar:

PARIS, 7 SET (ANSA) – Poucos dias depois de Michel Barnier ter sido nomeado como novo primeiro-ministro da França, milhares de pessoas foram às ruas neste sábado (7) protestar contra a decisão do presidente do país, Emmanuel Macron.

A previsão é que ocorra ao menos 150 manifestações em toda a nação, que está sediando atualmente os Jogos Paralímpicos de Paris. O objetivo é protestar contra a recusa do mandatário de nomear para a função Lucie Castets, do partido França Insubmissa (LFI) e indicada pelo bloco de esquerda Nova Frente Popular (NFP).

Na capital francesa, o ato passará pelos principais pontos de Paris, entre eles as Praças da Bastilha e da Nação. A estimativa do LFI é que a manifestação reúna por volta de 160 mil pessoas na cidade. Barnier, que é um político de direita, começou seu trabalho como primeiro-ministro da França com uma visita ao hospital pediátrico Necker, em Paris.

A nomeação de Barnier colocou um ponto final em um impasse político que durava desde o segundo turno das eleições legislativas antecipadas, em 7 de julho, vencidas pela esquerda, mas que formaram um Parlamento sem maioria clara.

O político já foi ministro do Meio Ambiente (1993-1995), das Relações Europeias (1995-1997), das Relações Exteriores (2004-2005) e da Agricultura (2007-2009), bem como comissário de Políticas Regionais (1999-2004) e Mercado Interno (2010-2014) da União Europeia. Além disso, liderou a delegação da UE nas negociações do Brexit. (ANSA).