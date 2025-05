Milhares de fiéis celebram papa Leão XIV em missa em Chiclayo

CHICLAYO, 11 MAI (ANSA) – Milhares de fiéis prestaram uma homenagem ao papa Leão XIV, na noite do último sábado (10), durante uma missa em frente à catedral de Chiclayo, no norte do Peru, onde o norte-americano atuou como arcebispo e bispo da diocese.

“A cidade da amizade, a cidade da Eucaristia acompanhou o Santo Padre Leão XIV em sua peregrinação, para que agora ele pudesse reunir e conduzir a Igreja universal de Chiclayo, da América Latina, continente da esperança para o mundo inteiro”, declarou o atual bispo da diocese, Edinson Farfan, em uma templo lotado de fiéis.

Robert Francis Prevost, nascido nos Estados Unidos, fez várias estadias longas no país andino, onde obteve a cidadania em 2015.

“Papa amigo, Chiclayo esta contigo”, gritaram várias vezes os fiéis, aplaudindo com grande alegria. Cercado por dezenas de sacerdotes, dom Farfan destacou a “proximidade” do Pontífice com os pobres, os mais vulneráveis, os que sofrem, os migrantes, os refugiados.

“É um homem profundamente sensível à justiça social”, disse o religioso, convidando-o a retornar como Papa à sua “casa” latino-americana. Leão XIV “ama profundamente Chiclayo, que ele sempre carrega em seu coração e não deixaremos de convidá-lo a nos visitar”, acrescentou Farfan.

Segundo o bispo local, “Sua Santidade Leão XIV é um pontífice bem preparado, equilibrado, com capacidade de governar, mas sobretudo com um grande coração, aberto a acolher a todos”.

A missa, transmitida em dois telões gigantes, reuniu milhares de pessoas de todos os cantos da vasta diocese em frente à Catedral de Santa Maria totalmente iluminada. Em seu primeiro discurso no Vaticano, na quinta-feira, o pontífice cumprimentou brevemente, em espanhol, sua “amada diocese de Chiclayo”. (ANSA).