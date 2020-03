Milhares de fãs de papelão vão ‘torcer’ pelo Gladbach com portões fechados

Milhares de fãs de papelão vão ‘torcer’ pelo Borussia Mönchengladbach. Antecipando as próximas partidas a portões fechadas, os torcedores do clube alemão querem que suas efígies em tamanho real sejam instaladas nos estádios quando o futebol voltar.

Nos próximos dias, os torcedores do clube, o atual quarto colocado da Bundesliga, poderão adquirir por 19 euros uma imagem deles em papelão, que servirá para que assistam os jogos ‘virtuais’, explicou o grupo “Fanprojekt Mönchengladbach”.

“Seremos o primeiro clube a trazer um pouco de vida ao estádio e garantir a presença dos torcedores, enquanto eles são obrigados a acompanhar os jogos em casa”, afirmou o grupo na internet.

“Para o primeiro jogo em casa sem público, garantiremos que as imagens sejam colocadas exatamente onde os fãs costumam ficar”, prometeu o “Fanprojekt”.

Esses avatares serão produzidos por duas pequenas empresas em Mönchengladbach, que estão atualmente fechadas devido à crise do coronavírus. No momento, a Bundesliga está suspensa até pelo menos o dia 30 de abril, mas as instâncias vão se reunir no final do mês para decidir se o prazo será prorrogado.

Sem renda, os clubes alemães e a liga concordaram em jogar a portas fechadas o mais rápido possível, quando as condições sanitárias permitirem, para pelo menos receber direitos audiovisuais, que representam uma parte muito grande do dinheiro que recebem.

cpb/dif/pm/mcd/aam