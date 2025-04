Milhares de crianças foram estupradas no Congo, diz Unicef

GENEBRA, 11 ABR (ANSA) – O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) revelou nesta sexta-feira (11) que milhares de crianças foram vítimas de estupro entre janeiro e fevereiro deste ano na República Democrática do Congo.

“A violência sexual contra crianças na parte oriental do país nunca foi divulgada”, declarou o porta-voz do Unicef, James Elder, durante coletiva de imprensa, reforçando que as estatísticas apontam que “não se trata de casos isolados”.

Segundo Elder, pesquisas feitas por operadores em prol da proteção da infância mostram que os menores representam entre “35% e 45% dos quase 10 mil casos de estupro e violência sexual confirmados por estas equipes entre janeiro e fevereiro deste ano”.

“Isso significa que um menor foi estuprado a cada meia hora”, falou o representante do Unicef, acrescentando que o país africano enfrenta “uma verdadeira crise sistêmica”, que é usada como “arma de guerra e tática deliberada de terror, que destrói famílias e comunidades”.

A República Democrática do Congo vive conflitos armados há décadas. Em janeiro, o grupo rebelde M23 invadiu Goma, capital da região do Kivu do Norte, rica em recursos minerais. Parte do M23 é formada por desertores do Exército congolês, com o apoio das Forças Armadas de Ruanda. (ANSA).