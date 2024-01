Milhares de caminhões bloqueados na fronteira entre Afeganistão e Paquistão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/01/2024 - 12:02 Para compartilhar:

Milhares de caminhões estão, nesta segunda-feira (15), bloqueados pelo terceiro dia consecutivo na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, devido a um novo litígio entre os dois países vizinhos.

O posto fronteiriço de Torkham foi fechado várias vezes nos últimos meses, depois de Islamabad ter forçado os afegãos sem documentos a deixar o Paquistão e ter reforçado os requisitos de entrada no país.

Cerca de 3.000 caminhões esperavam em ambos os lados da fronteira, disse à AFP o vice-presidente da Câmara do Comércio e Indústria paquistanesa-afegã, Khan Jan Alakozai, nesta segunda-feira.

Um fotógrafo da AFP observou que mais de mil caminhões aguardavam no lado afegão da fronteira nesta segunda-feira.

A situação gera prejuízos aos comerciantes e aumento de preços, “já que a maior parte da carga é alimentar e perecível”, explicou Alakozai.

A disputa entre os dois países está relacionada com o pedido para que os motoristas tenham visto e passaporte para atravessar a fronteira, documento que falta a muitos afegãos.

As relações entre o Paquistão e o Afeganistão governado pelos talibãs estão tensas nos últimos meses. Islamabad acusa Cabul de não impedir a preparação de ataques a partir do solo afegão no Paquistão.

