Milhares de agricultores se manifestam em Varsóvia

Milhares de agricultores manifestaram-se nesta quarta-feira (6) contra as normas ambientais da UE e as importações de alimentos provenientes da Ucrânia, constatou um repórter da AFP.

A polícia prendeu diversos manifestantes e informou sobre alguns feridos entre seus homens depois que os manifestantes lançaram paralelepípedos contra um cordão policial.

“Dez pessoas foram presas. Alguns manifestantes tentaram atravessar os cordões que isolavam a área”, indicou a polícia na rede social X.

Durante a manifestação, os agricultores se uniram ao sindicato Solidariedade e aos caçadores.

Também bloquearam com seus tratores uma parte das autoestradas que levam à capital polonesa.

Desde o início de fevereiro, eles também bloqueiam as passagens fronteiriças com a Ucrânia, pondo em perigo as relações entre os dois países. A Polônia é um dos maiores apoiadores de Kiev desde o início da guerra em fevereiro de 2022.

“Quero produzir alimentos saudáveis, mas importamos produtos de menor qualidade que os nossos, com os quais não podemos competir em preço”, declarou à AFP Jan Kepa, proprietário de uma fazenda no sudoeste da Polônia. “Ainda temos esperança, mas estamos há mais de um mês nos manifestando e, até agora, não há solução que nos satisfaça. Na verdade, não nos oferecem nada”, acrescentou.

Tomasz Stachow, proprietário de uma fazenda de dez hectares no sul da Polônia, quer “antes de tudo viver com dignidade”.

“E até agora os preços estão abaixo da margem de lucro”, explica e qualifica de “absurdo” o Pacto Verde, um conjunto de normativas ambientais para descarbonizar a União Europeia.

