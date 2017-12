Milhares assistem a show por ‘prisioneiros políticos’ em Barcelona

Dezenas de milhares de pessoas assistiram, neste sábado, a um show em Barcelona em apoio aos dez ex-dirigentes separatistas catalães presos, convocadas por uma importante associação independentista.

O público carregava cartazes amarelos onde estava escrito em catalão e em inglês “República da Catalunha – LIBERDADE – prisioneiros políticos”, assim como bandeiras independentistas catalãs, segundo imagens do show transmitidas ao vivo pela internet.

O objetivo do evento é “arrecadar contribuições para o fundo de solidariedade em apoio aos prisioneiros políticos catalães”, segundo um comunicado da Assembleia Nacional Catalã (ANC), que vendia as entradas por entre 10 e 30 euros.

Um porta-voz da ANC disse à AFP que a previsão é que cerca de 50.000 pessoas compareçam ao evento.

Entre as canções, familiares dos detidos leram discursos e cartas escritas por eles em suas celas. “Em dois meses, vocês fizeram mais pela liberdade e pela democracia do que fizeram os que governam hoje a Espanha”, declarou o presidente da ANC, Jordi Sánchez, em uma missiva lida por seu filho.

“Tenho certeza de que sairei em breve da prisão”, acrescenta o separatista, acusado de “sedição” e preso desde 16 de outubro junto com Jordi Cuixart, presidente da outra grande associação independentista, Òmnium Cultural, que prevê outro show no domingo em uma das principais praças de Barcelona.

Além destes dois líderes de associações, oito membros do governo catalão, destituídos em outubro por Madri após a proclamação de independência do parlamento regional, estão em prisão preventiva no âmbito de uma investigação por “rebelião” e “sedição”, entre eles o ex-vice-presidente catalão, Oriol Junqueras.