Miley Cyrus dedicará show no Lollapalooza a Taylor Hawkins

Miley Cyrus anunciou que o seu show no Lollapalooza Brasil 2022, que acontecerá na noite deste sábado (26) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, será dedicado ao baterista Taylor Hawkins.

“É assim que eu sempre vou me lembrar de você”, escreveu a cantora, compartilhando uma foto do músico na bateria nos stories do seu Instagram. “Meu show de amanhã será dedicado a Taylor Hawkins”, concluiu Miley.

Taylor Hawkins, que era baterista da banda Foo Fighters, morreu nesta sexta-feira (25), aos 50 anos, de causas ainda não reveladas. O Foo Fighters era a atração principal do terceiro e último dia do Lollapalooza, no domingo (27).

