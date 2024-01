Mileide Mihaile reflete sobre como experiência na dança moldou sua imagem no Carnaval

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/01/2024 - 14:27 Para compartilhar:

Destaque como Musa da Grande Rio, no carnaval carioca, a influenciadora, empresária e ex-Fazenda Mileide Mihaile começou a trajetória artística dançando na banda “Aviões do Forró”. Com a trajetória, ela destaca que a experiência dos palcos foi fundamental para que pudesse se desenvolver cada vez mais na avenida.

“A base da dança ajuda em todos os outros ritmos, porque é muito mais fácil você aprender e pegar um fôlego em outra categoria, porque o samba é diferente, do que você dançar um jazz, um forró”, afirma.

Apesar da paixão pela dança, Mileide confessa que enfrentou muitos desafios para adentrar no universo do Carnaval. “No meu início, a crítica foi super negativa, porque eu não ensaiei, não me preparei, não experimentei entender meu corpo e fui direto para os ensaios da Grande Rio”, diz, acrescentando ter achado tudo muito difícil. “O samba, o fôlego é diferente, porque é um ritmo ali, uma cadência muito maior. Eu senti muita dificuldade.”

Ela destaca orgulho em fazer parte do espetáculo único que essa festa proporciona. “Eu me encontrei muito no Carnaval. Depois de uma temporada longe da dança, que foi onde eu comecei tudo, eu me encontrei, porque passei muito tempo sem dançar e sem sentir essa vibração. A Sapucaí é o maior palco de céu aberto, o espetáculo mais lindo do mundo. Eu me sinto muito honrada”, ressalta.

“É um espaço muito importante pra gente que é mulher, para poder ter essa liberdade de expressão, mostrar ali o seu talento e levar outras mulheres também a se espelhar em nós. Não é sobre perfeição, é sobre empoderamento de verdade, sobre você se sentir rainha, poderosa, aquelas luzes, o seu público, sua família. É muito importante o carnaval”, reflete por fim.

