Milei viajará ao Brasil e não se reunirá com Lula, mas pode encontrar Bolsonaro

O presidente da Argentina, Javier Milei, viajará ao Brasil neste fim de semana para um evento, mas não se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, podendo encontrar, no entanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse o porta-voz do líder argentino nesta segunda-feira.

“Vamos viajar ao Brasil. Não tenho agenda e os horários”, disse o porta-voz da Presidência argentina, Manuel Adorni, em coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que Milei não participará de uma cúpula do Mercosul prevista para acontecer nesta semana na capital paraguaia, Assunção.