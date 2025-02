Milei se exalta contra ‘cabeça de polvo’ ao ser interrompido durante discurso no BID

O presidente argentino, Javier Milei, soltou impropérios como “imbecil malnascido” e “cabeça de polvo” quando o toque do seu celular o fez perder a concentração durante um discurso no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, nesta sexta-feira (21).

Milei dizia que a Argentina “se afastou do paradigma liberal”, o que a levou, segundo ele, a “uma catástrofe”, quando o celular começou a tocar insistentemente.

“Sim, esse telefone está vibrando. É o meu. Conto a vocês o que acontece: havíamos anunciado que iríamos transmitir pelo meu canal no Instagram, e sempre há um imbecil malnascido, porque quem está fazendo isso sabe o que está fazendo e sabe que está interrompendo minha fala”, afirmou Milei.

“A Argentina é assim: tem um monte de cabeças de garrafa que fazem esse tipo de coisa. Em alguns casos, chamamos de cabeça de polvo. Sabem por que cabeça de polvo? Porque o polvo tem seu aparelho digestivo na cabeça, o que significa que ela está cheia de excremento”, acrescentou, entre aplausos e risadas do público.

Milei continuou reclamando: “A esses simpáticos que estão tentando interferir e incomodar na conferência… Bem, saibam que em um debate tive à minha frente pessoas tossindo, então imaginem que da Argentina podem esperar qualquer coisa. Aí está, aí continua, aí continua o cabeça de polvo, e não vai parar, porque não querem que isto seja transmitido.”

Depois que o celular parou de tocar, o presidente prosseguiu com seu discurso. “A justiça social é aberrante, porque é um roubo, e já implica um tratamento desigual perante a lei. Ou seja, diante de dois indivíduos: rouba-se a renda de um, parte de sua renda, e dá-se a outro”, afirmou.

Para Milei, o tema central “é entender todas essas falácias sobre as quais se constrói a mentira chamada Estado”. “Veja, tenham isso em mente: é uma organização criminosa o Estado. Ou seja, vocês não podem me dizer que, com mais ladrões na sociedade, estão melhor do que com menos. Ou seja, o Estado é pior do que a máfia”, declarou o presidente.

Durante seu mandato, a inflação caiu e o governo conseguiu o primeiro superávit fiscal anual desde 2010, mas a recessão se consolidou e a pobreza aumentou, afetando 52,9% da população, segundo dados oficiais.

Posteriormente, Milei foi ao Banco Mundial para uma reunião protocolar com o presidente dessa instituição financeira, Ajay Banga. No sábado, o argentino fará um discurso na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), perto de Washington, onde é possível que se encontre com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que encerrará a convenção.

A AFP solicitou detalhes à Casa Branca sobre o possível encontro, mas, até o momento, não recebeu uma resposta.

bur-erl/mel/ic/lb