Milei recebe rei da Espanha e enviada dos EUA antes de assumir poder

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, manteve, neste sábado (9), reuniões com o rei Felipe VI da Espanha e a enviada da Casa Branca, antes de sua posse neste domingo.

O ultradireitista recebeu o rei no Palácio San Martín, sede protocolar da chancelaria argentina. A Casa Real espanhola publicou fotos do encontro, sem divulgar detalhes da agenda.

Milei também se reuniu nesse mesmo palácio com Jennifer Granholm, secretaria de Energia dos Estados Unidos, país que o presidente eleito vê como modelo.

“Conversaram sobre as prioridades compartilhadas entre ambos os países na defesa dos direitos humanos, nos investimentos em energia limpa, e na cooperação regional e multilateral”, indicou a embaixada americana em Buenos Aires.

A equipe de Milei – que tomará posse no domingo no Congresso – não divulgou informações sobre sua agenda deste sábado, que também incluiu uma reunião com o presidente paraguaio, Santiago Peña.

No poder desde agosto, Peña descreveu o encontro como “prazeroso” e se mostrou entusiasmado com a futura relação, pois ambos “têm uma visão muito similar”.

“Queremos trabalhar estreitamente com o novo governo”, disse Peña aos meios de comunicação nas imediações do hotel onde Milei se instalou desde que venceu as eleições.

“O Paraguai assumiu há dois dias a presidência pro tempore do Mercosul, assim que caberá a mim coordenar os trabalhos dos próximos seis meses, e é muito importante para nós que a Argentina se envolva nestas conversas em nível regional”, disse Peña.

“Ainda temos sem conclusão uma negociação com a União Europeia”, continuou, em referência a um tratado de livre-comércio que vem sendo discutido há 20 anos e ainda não foi aprovado, “e outras muito próximas”.

Também estão previstos neste sábado encontros de Milei com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e os chanceleres de Peru, Equador e Chile.

Ontem, Milei recebeu o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, convidado para a posse deste domingo. O presidente Lula, por sua vez, não viajará a Buenos Aires e enviará o chanceler Mauro Vieira para representá-lo na cerimônia.

