Milei publica 1º decreto e reduz número de ministérios de 18 para 9

Empossado presidente da Argentina neste domingo (10), Javier Milei já assinou o primeiro decreto de sua gestão. A medida reduz o número de ministérios do país a nove, a metade do que tinha seu antecessor, o agora ex-presidente Alberto Fernández.

Entre as pastas que perderam espaço no novo governo estão o ministério da Educação, Trabalho, Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inova, Cultura, Ministério de Mulheres, Gênero e Diversidade, Ministério do Turismo e Esporte, Ministério do Desenvolvimento Territorial e Habitacional.

Os nove ministérios de Milei serão: ministério do Interior, ministério de Relações Exteriores e Comércio Internacional, ministério da Defesa, ministério da Economia, ministério da Infraestrutura, ministério da Justiça, ministério da Segurança, ministério da Saúde e ministério do Capital Humano.

Milei afirmou que, no curto prazo, a situação deve piorar até que as primeiras medidas comecem a dar resultado. E reiterou que o governo não tem dinheiro: “Lamentavelmente tenho que dizer, ‘no hay plata'”.

Nesta segunda-feira (11), um dia após a posse, Javier Milei se reunirá com sua equipe, na Casa Rosada, às 9h da manhã, para dar início às mudanças econômicas mais estruturais, que devem ser encaminhadas ao Congresso ainda essa semana.

