Milei propõe ‘flexibilizar’ Mercosul para que cada país busque acordos comerciais ‘convenientes’

O presidente da Argentina, Javier Milei, propôs, nesta sexta-feira (6), ao assumir a presidência temporária do Mercosul, a flexibilização deste bloco comercial de forma que cada membro tenha autonomia para buscar acordos “convenientes” para seus interesses.

“Nossa presidência vai explorar um regime de maior flexibilidade e autonomia comercial para os membros do bloco, para que cada um possa celebrar acordos comerciais que lhes sejam convenientes”, disse o ultraliberal Milei em Montevidéu, durante a 65ª cúpula do Mercosul, grupo que o seu país fundou com Brasil, Paraguai e Argentina em 1991, e ao qual a Bolívia aderiu recentemente.

