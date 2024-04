Milei presta solidariedade a Israel e criará Comitê de Crise por ataque iraniano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/04/2024 - 23:11 Para compartilhar:

O presidente da Argentina, Javier Milei, expressou sua solidariedade “inabalável” a Israel frente ao ataque iraniano a seu território, após antecipar a volta a seu país para formar um Comitê de Crise devido à ofensiva da República Islâmica, informou a Presidência neste sábado (13).

“O Gabinete do Presidente Javier Milei expressa sua solidariedade e compromisso ‘inabalável’ com o Estado de Israel, frente aos ataques iniciados pela República Islâmica do Irã”, informou o Executivo em nota.

Milei também antecipou sua volta ao país após o ataque do Irã, que lançou, neste sábado, mais de 200 drones contra Israel, confirmou uma autoridade militar israelense.

“O Presidente está retornando à Argentina para formar um Comitê de Crise devido aos últimos acontecimentos em Israel, para liderar a situação e coordenar ações com os presidentes do mundo ocidental”, detalhou o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em sua conta na rede social X.

Milei estava programado para viajar neste sábado dos Estados Unidos para Copenhague para participar da cerimônia oficial pelo acordo que permitiu à Argentina comprar da Dinamarca 24 aviões de combate F-16.

Esta seria o encerramento de uma viagem internacional na qual Milei visitou os Estados Unidos para se encontrar com o empresário de tecnologia Elon Musk e receber o prêmio de “Embaixador da Luz”, concedido pela comunidade judaica ortodoxa Chabad Lubavitch.

A decisão de Milei está alinhada com os Estados Unidos e Israel, como o presidente expressou em mais de uma ocasião.

Em uma entrevista à mídia Neura nesta segunda-feira, Milei afirmou que “o importante é se aliar a Israel”, e em outra à CNN no final de março, ele declarou que “Israel não está cometendo nenhum excesso”, em relação à sua ação militar contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza.

Além disso, ele prometeu em várias ocasiões mudar a embaixada argentina em Israel para Jerusalém como um sinal de apoio ao governo israelense.

