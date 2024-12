Milei pode reduzir agenda de direitos humanos no Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2024 - 16:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 02 DIC – O Ministério das Relações Exteriores acredita que a agenda de direitos humanos e da mulher pode ter uma “baixa” no Mercosul a partir da presidência pro tempore do mandatário argentino, Javier Milei, no bloco.

“Pelo que tenho acompanhado, é evidente que temas relacionados a direitos humanos, mulheres e povos indígenas podem, talvez, receber menor prioridade e não avançar muito”, afirmou a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, durante coletiva de imprensa.

O governo argentino é crítico do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos (IPPDH) do Mercosul e defendeu a redução de sua estrutura, proposta rejeitada pelo Brasil.

Milei assumirá a presidência semestral do Mercosul na próxima sexta-feira (6), durante a cúpula de Montevidéu, no Uruguai e conduzirá o bloco até julho de 2025, quando será sucedido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Padovan destacou que, durante a gestão argentina, a agenda de direitos humanos pode “não avançar muito, mas, no Mercosul, é muito difícil retroceder”. “As coisas estão muito consolidadas.

Temos o instituto de direitos humanos, o instituto social e outros órgãos independentes”, salientou. (ANSA).