Milei ‘pode falar a bobagem que quiser’, mas precisa respeitar o Brasil, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 19, que o presidente da Argentina, Javier Milei, precisa pode ‘falar a bobagem que quiser’, desde que respeite o Brasil. O petista ainda reiterou a necessidade de Milei pedir desculpas ao Brasil.

Em entrevista a correspondentes internacionais em Brasília, o petista disse que não cabe a ele “escolher o presidente da Argentina” ou “ficar preocupado com o discurso” do chefe da Casa Rosada.

“Ele seja o que ele quiser. Eu só quero que ele tenha respeito pelo Brasil, da mesma forma que o Brasil tem respeito pela Argentina. Eu só quero que um presidente da República não se esqueça nunca que os interesses do povo são sempre maiores do que os interesses do presidente”, salientou Lula.

Segundo o presidente, não se trata “de uma questão de amigo”.

“O que eu espero da Argentina é uma relação civilizada, crescente. E, obviamente, vai depender muito do comportamento do governo da Argentina com relação ao Brasil”, afirmou.

“Você pode falar a bobagem que quiser, desde que respeite o direito dos outros. É assim que eu faço política internacional”, concluiu.