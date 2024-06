Milei não participará da cúpula do G7 na Itália, dizem fontes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/06/2024 - 19:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 6 JUN (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, não participará da cúpula do G7, que será realizada entre os dias 13 e 15 de junho na Itália. A informação foi confirmada à ANSA por fontes diplomáticas depois que a notícia foi divulgada pelo jornal “La Nación”.

Milei havia sido convidado, mas fontes próximas ao presidente citadas pelo jornal argentino destacaram que “a visita nunca foi confirmada oficialmente”.

A notícia cita entre as possíveis razões para a ausência do chefe de Estado argentino questões ligadas à agenda política interna, especialmente a aprovação de um pacote de reformas no Parlamento. (ANSA).