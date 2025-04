Milei irá a Roma para funeral do papa Francisco

BUENOS AIRES, 21 ABR (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, irá comparecer ao funeral do papa Francisco, argentino de nascimento, falecido nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, informou a Casa Rosada.

Apesar de a data do funeral em Roma, capital da Itália, não ter sido ainda anunciada, o chefe de gabinete da Nação Argentina, Guillermo Francos, declarou que grande parte da agenda oficial de Milei estará suspensa nos próximos dias.

Enquanto o líder de Buenos Aires confirmou a viagem ainda sem data, a Casa Branca, nos Estados Unidos, declarou que “no momento” não está prevista a presença do líder do país, Donald Trump, ao evento fúnebre, mas não refutou a hipótese.

“No momento não está prevista nenhuma viagem do presidente Trump para participar do funeral do Papa Francisco, mas não excluímos sua participação”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. (ANSA).