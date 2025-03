Milei faz piada com Brasil após goleada da Argentina

SÃO PAULO, 26 MAR (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, tirou sarro do Brasil após a goleada de 4 a 1 sofrida pela seleção diante da Albiceleste na última terça-feira (25), em Buenos Aires. t Essa foi a derrota mais elástica da equipe canarinho para sua maior rival desde dezembro de 1959. “Alegria não tem fim”, escreveu Milei no X em português. “Muito obrigado, Argentina, por esta noite com tantas alegrias”, acrescentou, agora em espanhol.

Já no Instagram, o presidente publicou memes ironizando o resultado do jogo. “Brasil, que linda manhã, não?”, diz uma imagem no perfil do ultraliberal. “Com o quanto ele gosta de festa, é estranho que Neymar tenha perdido esse baile”, afirma outra publicação.

Além disso, Milei divulgou uma montagem do músico Roberto Carlos cantando “Que feio foi perder de 4 a 1 e não poder tocar na bola; que feio que foi perder de 4 a 1 e não poder ganhar dos campeões”.

A partida no Monumental de Núñez ampliou a liderança da Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e aprofundou a crise na seleção brasileira, colocando em risco o cargo do técnico Dorival Júnior, alvo de críticas quase unânimes da torcida e da imprensa. (ANSA).