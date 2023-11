Milei e Massa falam em ‘esperança’ ao votar em 2º turno

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 19 NOV (ANSA) – O candidato ultraliberal a presidente da Argentina, Javier Milei, disse estar “tranquilo” com o segundo turno da eleição e que “dias ainda mais importantes do que hoje” aguardam o país.

“Fizemos todos os esforços, apesar da campanha de medo contra nós. Esperamos o resultado tranquilos”, declarou o postulante da coalizão A Liberdade Avança, após votar no bairro de Almagro.

Cercado de apoiadores, Milei também afirmou esperar um “resultado claro” e que permita à Argentina ter um presidente eleito “já nesta noite”. “Esperamos que haja esperança a partir de amanhã”, ressaltou.

Por sua vez, o candidato governista Sergio Massa, atual ministro da Economia, votou na cidade de Tigre, ao norte de Buenos Aires, e convidou os argentinos a “viver esse dia com serenidade, pensando no futuro com esperança”.

“É importante termos a capacidade de saber que começamos uma nova era na Argentina, que exige, além de boa vontade, inteligência e capacidade, um diálogo para que nossa pátria tenha um caminho muito mais virtuoso”, disse o postulante da aliança União pela Pátria.

“É importante que as relações da Argentina com todos os países do mundo se desenvolvam em um quadro de maturidade e séria multipolaridade”, salientou Massa. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias