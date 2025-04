Milei disse ter se desculpado com Papa por ofensas

ROMA, 26 ABR (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que se desculpou com o papa Francisco pelas ofensas proferidas antes de assumir a Casa Rosada.

O líder ultraliberal se tornou alvo de críticas após expressar condolências pela morte do pontífice e viajar a Roma para o funeral, fatos que levaram internautas a resgatar as duras críticas já feitas pelo mandatário contra o compatriota.

“Sim, claro que me desculpei. E ele me disse: ‘Não se incomode, são erros da juventude’. Se eu me lembro bem, ele disse: ‘Quando somos jovens, todos fazemos coisas estúpidas”, declarou Milei a uma TV argentina, em referência a um encontro entre os dois no Vaticano em fevereiro de 2024.

Em novembro de 2020, três anos antes de chegar à Casa Rosada, Milei definiu o Papa como “representante do maligno na Terra”, “imbecil” e “comunista”. Na época, o ultraliberal tinha 50 anos de idade.

Logo após o encontro de fevereiro de 2024, Milei já havia “reconsiderado alguns posicionamentos” sobre o pontífice e dito que Jorge Bergoglio era a “pessoa mais importante da Argentina”, opinião reiterada após a morte do Papa. (ANSA).