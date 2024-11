Milei culpa Riquelme e Gago por ter deixado de ser torcedor do Boca Juniors

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2024 - 21:50 Para compartilhar:

O presidente da Argentina, Javier Milei, continua sua batalha pessoal contra Juan Román Riquelme, atual presidente do Boca Juniors, aproveitando suas aparições públicas para atacá-lo e expressar sua insatisfação. Em sua mais recente declaração, Milei também incluiu Fernando Gago na lista de “responsáveis” por sua decisão de deixar de ser torcedor do clube.

“Note que deixei de ser torcedor do Boca quando um certo personagem (Riquelme) voltou, e quando surgiu um meio-campista cujo desempenho era inferior ao de Salada”, referindo-se a Gago durante um evento em Córdoba, em comemoração ao 47º aniversário da Fundação Mediterrânica.

Milei também fez uma observação irônica sobre o momento difícil que o Boca Juniors enfrenta sob a presidência de Riquelme e com Gago como novo treinador: “Se continuar assim, em algum momento poderei voltar a campo.”

O confronto entre Milei e Riquelme se intensificou durante as eleições para a presidência do Boca, realizadas em dezembro passado, nas quais Riquelme saiu vitorioso. Mauricio Macri, ex-presidente da Argentina e do Boca, apoiou Milei em sua corrida eleitoral para a Casa Rosada e também deu suporte a Andrés Ibarra, candidato que perdeu para Riquelme.

Milei retribuiu o apoio a Macri, manifestando sua solidariedade a Ibarra. No entanto, ele enfrentou hostilidade dos torcedores do Boca durante uma visita a La Bombonera, onde foi insultado ao votar no dia das eleições, usando um capuz para se proteger.