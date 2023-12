Milei convoca sessões extraordinárias do Congresso

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/12/2023 - 13:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 23 DEZ (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, formalizou a convocação de sessões extraordinárias do Congresso entre 26 de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024 para discutir um pacote de iniciativas promovidas por seu governo, incluindo a reforma do Estado, mudanças no imposto de renda e a criação de uma cédula única para votação.

Geralmente, o poder Legislativo argentino entra em recesso a partir das festas de fim de ano e em janeiro.

A reforma do Estado é o megadecreto de desregulamentação anunciado por Milei na última quarta-feira (20), que revoga mais de 300 normas de uma só vez e que gerou a primeira onda de protestos contra o novo governo.

O segundo projeto busca desfazer a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda promovida pelo ex-ministro da Economia Sergio Massa, derrotado por Milei nas eleições.

Já o terceiro visa unificar as cédulas das eleições na Argentina para facilitar o processo de votação. (ANSA).

