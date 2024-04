Milei anuncia separação em sua conta do X

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/04/2024 - 15:37 Para compartilhar:

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a separação de sua namorada, a atriz Fátima Florez, com quem havia iniciado uma relação durante o processo eleitoral de 2023, anunciou o governante no X (antigo Twitter) durante sua viagem pelos Estados Unidos.

“Decidimos terminar nossa relação e manter um vínculo de amizade dado o que sentimos um pelo outro e o quanto nos amamos, nos respeitamos e admiramos mutuamente”, escreveu Milei em sua conta da rede X, na sexta-feira à noite, encerrando oito meses de romance.

Entre os motivos da separação, Milei destacou que Florez recebeu várias ofertas de trabalho nos Estados Unidos e na Europa, e que isso, somado ao seu trabalho presidencial, os levou a viver separados, impossibilitando o relacionamento de casal que eles gostariam de ter.

Milei termina com Fátima, ao mesmo tempo em que se encontra com seu empresário favorito, o magnata Elon Musk, nos Estados Unidos, e o círculo próximo do governo sofre outra ruptura: a da sua frente política, A Liberdade Avança (LLA).

Na quinta-feira, o deputado governista Oscar Zago anunciou a criação de um interbloco na Câmara dos Deputados de LLA, após ser removido como líder de bloco por um incidente com o presidente da Câmara, também da LLA, Martín Menem.

Entre suas memórias públicas, Florez e Milei possuem várias visitas que o presidente fez aos espetáculos teatrais da artista, alguns almoços com a emblemática apresentadora de televisão Mirtha Legrand, e eventos protocolares pontuais do presidente.

O relacionamento entre os dois foi oficializado em agosto de 2023, após as eleições primárias da Argentina, mas começaram a se encontrar cerca de 40 dias antes, conforme esclareceram na televisão.

