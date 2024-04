Milei anuncia fim de relacionamento com Fátima Florez: ‘Apesar do quanto nos amamos’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/04/2024 - 8:30 Para compartilhar:

O presidente da Argentina, Javier Milei, usou as redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com a atriz e humorista Fátima Flórez. Segundo ele, “seria difícil continuar com o relacionamento por conta dos compromissos profissionais de ambos”.

O rompimento acontece oito meses após o namoro vir a público, ainda durante a campanha para a eleição presidencial argentina. Na ocasião, Fátima já havia adiantado que não teria papel ativo num futuro governo e se dedicaria a carreira artística.

Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los… — Javier Milei (@JMilei) April 13, 2024

“Decidimos encerrar nosso relacionamento e manter um vínculo de amizade dado o que sentimos um pelo outro e o quanto nos amamos, nos respeitamos e nos admiramos”, acrescentou Milei.