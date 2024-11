Milei afirma que não vetará documento final do G20

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 20:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 18 NOV (ANSA) – O governo da Argentina informou nesta segunda-feira (18) que o país não vetará a declaração final da Cúpula do G20, organizada pelo Brasil, mas discordará de vários pontos do documento.

Em um comunicado, a Casa Rosada declarou que a Argentina “se desvinculou parcialmente de todo o conteúdo da Agenda 2030”, embora o texto tenha sido assinado pelo presidente da nação, Javier Milei.

A nota também reitera que Buenos Aires acredita que “a melhor forma de derrotar o flagelo da fome e da pobreza é o capitalismo baseado no mercado livre”.

“Organismos e fóruns internacionais, como o G-20, foram criados com o espírito de que todas as nações envolvidas poderiam se reunir para cooperar voluntariamente, como iguais e de forma autônoma, para, entre outras coisas, salvaguardar os direitos básicos das pessoas. Hoje, no entanto, quase 70 anos após a inauguração desse sistema de cooperação internacional, chegou o momento de reconhecer que esse modelo está em crise, pois há muito tempo está em desacordo com seu propósito original”, informou a Casa Rosada.

Entre os pontos que Milei decidiu não apoiar estão a proposta de limitar a liberdade de expressão nas redes sociais, o padrão de imposições e violações da soberania por parte das instituições de governação global e, por fim, o tratamento desigual perante lei e, especialmente, o princípio de que uma maior intervenção do Estado é o caminho para combater a fome.

Na visão do mandatário argentino, “devemos desregulamentar a atividade econômica para liberar o mercado e facilitar o comércio, e deixar que a troca voluntária de bens e serviços traga prosperidade”, pois o capitalismo de libre mercado “tirou 90% da população global da pobreza extrema e dobrou a expectativa de vida”. (ANSA).