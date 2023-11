Milei acredita que levará entre 18 e 24 meses para controlar a inflação na Argentina

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 12:46 Para compartilhar:

O líder libertário Javier Milei, eleito presidente da Argentina no domingo (19), destacou que controlar a inflação elevada do país levará entre 18 e 24 meses, ao definir as suas primeiras medidas governamentais, que incluem privatizações e uma reforma profunda do Estado.

“Vamos começar primeiro com a reforma do Estado, para colocar as contas públicas em caixa muito rapidamente”, declarou nesta segunda-feira (20) à Rádio Mitre o economista ultraliberal, que obteve uma vitória contundente nas urnas no domingo.

Em uma série de entrevistas a emissoras de rádio, Milei afirmou ter um “plano claro” para enfrentar a crise econômica enfrentada pela Argentina, com uma inflação anualizada superior a 140% e um índice de pobreza de 40%.

Nesse sentido, explicou que para reduzir o nível da inflação é preciso primeiro frear a questão monetária – com a qual se financia o Estado argentino -, um processo que pode levar até dois anos.

“A evidência empírica do caso argentino diz que se você cortar hoje a emissão monetária, esse processo leva entre 18 e 24 meses para destruí-la e levá-la aos níveis internacionais mais baixos”, afirmou.

Sobre a reforma do Estado, Milei considerou que “tudo o que puder estar nas mãos do setor privado vai estar nas mãos do setor privado”, apontando entre as empresas a privatizar a petrolífera YPF e os veículos de comunicação estatais.

O presidente eleito garantiu que promoverá a eliminação do controle cambial, mas que para isso procurará primeiro resolver a dívida emitida pelo Banco Central, entidade que, reiterou, eliminará “porque é uma questão de índole moral: roubar é errado”.

“Se o problema do Banco Central não for resolvido, a sombra da hiperinflação nos perseguirá o tempo todo”, enfatizou.

Em suas declarações, Milei suavizou sua proposta polêmica de dolarizar a economia. “O eixo central é fechar o Banco Central, depois a moeda será aquela que os argentinos escolherem livremente”, afirmou.

Sobre a eliminação das restrições à compra de moedas estrangeiras que vigoram desde 2019, sublinhou que “não é uma opção manter esta armadilha que trava a economia”.

Milei deve se reunir nesta segunda-feira com o presidente peronista de centro-esquerda, Alberto Fernández.

“Ele me ligou para me dar os parabéns e me convidou para uma reunião para fazer a transição da forma mais ordenada possível”, disse.

Milei indicou ainda que viajará, em visita privada, aos Estados Unidos e a Israel antes de assumir o cargo em 10 de dezembro.

sa/nn/sr/aa/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias