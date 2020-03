Milão vira província com mais casos de coronavírus na Itália

SÃO PAULO, 30 MAR (ANSA) – Milão, no norte da Itália, se tornou a província com maior número absoluto de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) do país.

De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (30), Milão chegou a 8.676 contágios, contra 8.664 da vizinha Bergamo.

Em terceiro lugar aparece Brescia, com 8.213. As três províncias ficam na Lombardia, que concentra 42.161 (41,5%) dos contágios na Itália.

No fim de fevereiro, o prefeito da cidade de Milão, Giuseppe Sala, chegou a apoiar uma campanha que dizia que a capital financeira do país não podia parar.

O vídeo viralizou na web em meio à escalada dos casos na Itália e após o governo ter decidido confinar as 11 cidades do norte do país que haviam registrado os primeiros contágios por transmissão interna.

A peça exalta os “milagres” feitos “todos os dias” pelos habitantes de Milão e seus “ritmos impensáveis” e “resultados importantes”. “Porque, a cada dia, não temos medo. Milão não para”, diz o vídeo. Sala, no entanto, reconheceu na semana passada ter errado ao apoiar a campanha.

A Defesa Civil não divulga o número de mortos por província, mas a Lombardia inteira registra 6.818 óbitos, 58,8% do total da Itália (11.591). Casos relativos – Se Milão lidera em número absoluto de casos, Cremona, também na Lombardia, é a primeira em termos relativos, com 1055,3 casos para cada 100 mil habitantes.

A província aparece à frente de Lodi (906,6/100 mil hab.), Piacenza (876,2/100 mil hab.), Bergamo (777,3/100 mil hab.) e Brescia (648,3/100 mil hab.).

Milão, segunda província mais populosa da Itália, com 3,2 milhões de moradores, está na 20ª posição (de um total de 107), com um índice de 266,9 contágios para cada 100 mil habitantes.

