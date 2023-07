Milão vai proibir trânsito de carros no Quadrilátero da Moda

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 12:39 Compartilhe

MILÃO, 11 JUL (ANSA) – A cidade de Milão vai proibir o trânsito de carros na região do Quadrilátero da Moda, no centro histórico da cidade, a partir do primeiro semestre de 2024.

A decisão foi tomada pela prefeitura da capital da Lombardia, que aprovou um pacote com diversas medidas para a otimização do trânsito.

“Trata-se de uma operação que boa parte das grandes cidades internacionais está fazendo. Quero dar uma mensagem clara sobre como queremos que seja a circulação no centro”, disse Giuseppe Sala, prefeito de Milão, que é o principal centro financeiro da Itália e considerada a capital mundial da moda.

Ele anunciou ainda restrições de estacionamento: “Vamos trabalhar para tirar as vagas laterais das ruas, as rotativas e as dos não-residentes. Queremos deixar claro aos cidadãos: não entrem no centro [de carro], porque não poderão estacionar. A exceção ficará por conta dos estacionamentos privados subterrâneos”.

A data exata para a implementação da proibição ainda não foi definida, mas a prefeitura já planeja posicionar câmeras na área delimitada para controlar as entradas.

Será permitido o trânsito de veículos de carga e descarga, táxi e NCC (“noleggio con conducente”, aluguel com motorista, um tipo de transporte público que pode ser conduzido em carros, vans e ônibus).

O Quadrilátero da Moda é conhecido pela presença de lojas de grifes italianas e internacionais, além de outlets e museus. O endereço principal é a Via (Rua) Montenapoleone, e o quarteirão também é composto por Via Manzoni, Via della Spiga e Corso Venezia. (ANSA).

