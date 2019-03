Milão tenta quebrar recorde com maior tiramisù do mundo

ROMA, 7 MAR (ANSA) – Uma equipe de confeiteiros italianos tentará entrar para o Guinness Book no próximo sábado (16) ao fazer o tiramisù “mais longo” do mundo. A expectativa é que a sobremesa ultrapasse o recorde atual de 266,9 metros de extensão.

O desafio será realizado no Shopping CityLife District a partir das 14h (horário local), e contará com chefes da indústria de alimentos Galbani em colaboração com os confeiteiros da Escola de Culinária Teatro7|Lab.

“Decidimos organizar um grande evento para Milão com o doce mais amado pelos italianos como protagonista, o tiramisù, lançando o desafio ao Guinness Worls Record”, afirmou Mauro Frantellizz, diretor de Marketing da empresa. Segundo o executivo, a tentativa de fazer o tiramisù mais longo do mundo será “uma celebração e um evento de solidariedade”.

Com isso, todo tiramisù que não for consumido será distribuído em várias cafeterias milanesas que apoiam os mais necessitados.

Além disso, a Galbani, com apoio do Banco Alimentare, doará todos os ingredientes para a criação de outras 15 mil porções do famoso doce italiano em cantinas da Lombardia, Toscana e Emília-Romagna.

O tiramisù é uma sobremesa à base de mascarpone, biscoitos, café e cacau. No ano passado, o italiano Mirko Ricci, responsável por criar o maior doce do tipo do mundo, fez um tiramisù com 150 metros de extensão. (ANSA)