Milão, Roma e Turim estão em ranking de cidades universitárias

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/07/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 19 JUL (ANSA) – Três cidades italianas estão entre as 100 melhores cidades universitárias do mundo: Milão, Roma e Turim.

Elas entraram no ranking anual da Quacquarelli Symonds, empresa especializada em avaliar instituições de ensino superior em todo o mundo.

Turim entrou na lista pela primeira vez, citada como opção mais econômica da Itália diante de um cenário de inflação em alta.

No ranking mundial, Milão caiu três posições em relação ao ano passado, ficando em 53º lugar; Roma subiu 18 lugares, para 56º; e Turim aparece em 67º.

O levantamento leva em conta aspectos como taxas universitárias, custo de vida, opiniões de outros estudantes, qualidade da educação e oportunidades de trabalho após a graduação.

A classificação inclui cidades com população de ao menos 250 mil habitantes e com pelo menos duas universidades presentes no ranking da instituição.

O pódio foi formado por três capitais: Londres lidera a lista pela quinta vez consecutiva, seguida por Tóquio e Seul. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias