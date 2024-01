Milão rejeita revogar prêmio a Chiara Ferragni após escândalo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/01/2024 - 19:01 Para compartilhar:

MILÃO, 15 JAN (ANSA) – O Conselho Municipal de Milão rejeitou um pedido para revogar o prêmio “Ambrogino d’Oro” dado em 2020 ao rapper Fedez e à mega influenciadora Chiara Ferragni.

O pedido foi feito pelo partido Irmãos da Itália (FdI) após o escândalo do “pandoro gate” – o caso se refere a uma denúncia apresentada pelo órgão antitruste de defesa do consumidor Codacons contra a campanha da linha “Pandoro Pink Christmas”, associada à influenciadora no fim de 2022.

A peça publicitária fazia acreditar que os recursos arrecadados com a venda do bolo seriam repassados ao Hospital Regina Margherita, em Turim. No entanto, o antitruste apurou que, na verdade, apenas uma doação de 50 mil euros foi feita pela Balocco meses antes da campanha.

Ferragni e Fedez receberam a honraria por seu comprometimento durante a pandemia, quando promoveram uma arrecadação de fundos para criar uma unidade de terapia intensiva no Hospital San Raffaele.

O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, deu parecer negativo ao pedido em plenário, que acabou sendo rejeitado. “Todos nós devemos nos acostumar a permitir que a justiça siga seu curso”, refletiu, já que o caso ainda é investigado. (ANSA).

