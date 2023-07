Milão registra tornado em meio a onda de mau tempo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 10:42 Compartilhe

MILÃO, 21 JUL (ANSA) – Em meio a violentas tempestades que atingem o norte da Itália, a região de Milão registrou a ocorrência de um tornado na manhã desta sexta-feira (21).

O Corpo de Bombeiros informou ter recebido 110 chamados, especialmente para alagamentos.

As fortes chuvas, rajadas de vento e quedas de granizo derrubaram árvores e destelharam edifícios, mas ninguém ficou ferido.

O rio Seveso, que atravessa as províncias de Como, Monza e Milão ao longo de 55 quilômetros, entrou em alerta para transbordamentos.

O mau tempo atingiu a cidade em um momento de forte presença de turistas, durante o verão europeu e na manhã de início da temporada de saldões nas lojas italianas, que movimentam especialmente o comércio de Milão, considerada capital mundial da moda.

A previsão do portal iLMeteo.it aponta instabilidades para toda a região norte da Itália, temporais e quedas de granizo com pedras de gelo de grandes dimensões.

As temperaturas caem em relação às registradas sob a influência do anticiclone Caronte, mas as maiores cidades ainda devem registrar entre 29ºC e 33ºC. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias