Milão quebra recorde com quase 8,5 milhões de turistas em 2023

Ansai Ansa 16/01/2024 - 15:01

MILÃO, 16 JAN (ANSA) – Milão quebrou seu próprio recorde de número de turistas em 2023, com quase 8,5 milhões de visitas à cidade, e mais de 11,5 milhões na região metropolitana.

Segundo a prefeitura, o recorde anterior era de 2019, com cerca de 7,5 milhões de chegadas à cidade e mais de 10,8 milhões na região metropolitana.

Todos os meses do ano ultrapassaram a marca de meio milhão de turistas, e o melhor resultado foi o de julho, com quase 900 mil.

“O resultado confirma a tendência de crescimento no pós-pandemia e nos enche de orgulho e confiança no futuro do setor no nosso território”, disse a secretária de Turismo de Milão, Martina Riva.

Considerada a capital mundial da moda, Milão também atrai grandes números no turismo de negócios, sendo ainda a capital financeira da Itália. (ANSA).

