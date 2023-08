Milão limpa pichações de galeria símbolo da cidade

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 13:50 Compartilhe

MILÃO, 9 AGO (ANSA) – O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, anunciou nesta quarta-feira (9) a conclusão do processo de limpeza da fachada da Galeria Vittorio Emanuele II, que foi vandalizada com pichações.

“Arrumamos tudo rapidamente. Não foi uma façanha, mas uma demonstração de profunda ignorância. Esperamos que sejam todos identificados rapidamente”, escreveu o político.

A intervenção não foi simples, pois as autoridades precisaram isolar a área da galeria e tiveram o auxílio de um caminhão que serviu como guindaste para levar os trabalhadores até a área das pichações.

Os responsáveis pelo ato, que ainda não foram encontrados, picharam a parte superior da estrutura que fica voltada para a Catedral de Milão e a Piazza del Duomo.

Três jovens foram filmados enquanto praticavam o delito. Eles chegaram a ser perseguidos pela polícia, mas escaparam pelos telhados.

Nas redes sociais, várias imagens publicadas já indicavam a vulnerabilidade da histórica galeria, o que a colocava como um alvo fácil para a ação de vândalos.

A polícia segue investigando o episódio, mas ainda aguarda as imagens gravadas por câmeras de segurança. No entanto, as autoridades descobriram que a assinatura feita na estrutura da galeria é a mesma usada em uma pichação em Toulouse, na França.

