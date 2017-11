Milão inaugura maior centro comercial da Itália

ROMA, 30 NOV (ANSA) – A cidade de Milão inagurou o maior shopping center da Itália, com 80 lojas, 20 restaurantes, sete salas de cinema, um supermercado e 32 mil metros quadrados de área comercial. Batizado de CityLife Shopping District, o local tem capacidade para 700 mil pessoas e faz parte de um projeto que inclui prédios comerciais, residenciais e um parque. Ao todo, são três estruturas: o centro comercial projetado pela Zaha Hadid Architects, a Praça Três Torres One Works (com edifícios para uso comercial e residenciais, com 530 apartamentos) e uma passarela a céu aberto do arquiteto Mauro Galantino. O complexo tem ainda um parque de 170 mil metros quadrados, o segundo maior de Milão. A abertura do espaço ocorreu ontem e, para celebrar a inauguração, uma das torres do complexo ficará iluminada de vermelho até amanhã. O monumento é visível de quase todas as regiões de Milão. Até o fim de semana, também serão feitas apresentações musicais com artistas e performances gratuitas.

Todo o projeto CityLife, liderado pelo Gruppo Generali, recebeu uum investimento de 2 bilhões de euros. (ANSA)