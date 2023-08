Milão fecha parques e cemitérios por causa de tempestades

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/08/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 5 AGO (ANSA) – A cidade de Milão determinou o fechamento de seus parques, cemitérios e mercados ao ar livre devido às violentas tempestades que devem atingir a região norte da Lombardia neste fim de semana.

A previsão é de que a chegada do ciclone Circe provoque tempestades com chuvas torrenciais e ventos fortes para muitas partes da Itália. O meteorologista do iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, afirmou que as temperaturas devem cair pelo menos 10°C.

A Itália foi atingida por uma série de ondas de calor extraordinárias no mês passado, bem como ondas de tempestades devastadoras.

Em meados de maio, inundações e deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais deixaram 15 mortos e causaram prejuízos de bilhões de euros à agricultura, economia e infraestrutura.

Os cientistas dizem que a crise climática causada pelas emissões humanas de gases de efeito estufa está tornando mais frequentes e intensos os eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, tempestades, chuvas de granizo, ventos fortes e inundações. (ANSA).

