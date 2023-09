Milão Fashion Week: Squad de famosos foi convidado por Fernanda Rigon, diretora da Philipp Plein

O Milão Fashion Week, um dos eventos mais importantes do mundo da moda, foi encerrado na última segunda-feira (25/9). Para a temporada de primavera/verão 2024, a cidade italiana sediou cerca de 176 eventos, entre desfiles, apresentações e atividades paralelas, que celebraram o universo fashion em grande estilo.

Entre os destaques do evento, esteve a presença de um grupo de celebridades brasileiras, convidadas pela diretora da Philipp Plein na América Latina, Fernanda Rigon. A marca, que é conhecida por seus desfiles grandiosos e cheios de glamour, levou um squad de famosos para prestigiar o evento, incluindo Cintia Dicker, Pedro Scooby, Jesus Luz, Vanessa Giácomo e Erika Schneider. Eles falaram com exclusividade à coluna.

Fernanda Rigon: “Brasileiros estão cada vez mais presentes no cenário mundial”

Em entrevista a coluna, Fernanda Rigon falou sobre a importância da presença de brasileiros em eventos internacionais de moda. “O mundo está cada vez mais cosmopolita, então a inclusão de artistas brasileiros para marcas internacionais precisa acontecer”, disse ela. “Influencers, artistas brasileiros estão cada vez mais presentes no cenário mundial e agregam muito com potencial de alcance nas redes sociais.”

Cintia Dicker e Pedro Scooby: “Uma experiência inesquecível”

Cintia Dicker e Pedro Scooby, que são casados, contaram à coluna que se sentiram honrados em ser convidados para o evento. “Estar em Milão é sempre maravilhoso, na semana de moda então, a convite de uma marca que adoro foi incrível”, disse Cíntia. “Com certeza o desfile do Philipp Plein era o que eu mais estava esperando, e surpreendeu a todos com o show do Quavo que eu AMO e com a coleção maravilhosa!”

“A moda está integrada em mim desde os meus 14 anos qdo comecei a trabalhar como modelo”, disse Pedro. “Agora que tive neném fiquei em casa praticamente um ano, voltar a viajar, em Milão, na fw com certeza me fez lembrar o que eu amo fazer e que amo a moda.”

Jesus Luz: “Uma experiência inesquecível”

Jesus Luz, que é modelo e DJ, também falou sobre a experiência de participar do Milão Fashion Week.

“Foi uma experiência inesquecível”, disse ele. “Lembro de descer do palco e querer compartilhar o que estava sentindo com a Fernanda Rigon. Trabalhei intensamente como modelo e toquei em uma das festas mais importantes da minha carreira, o after party da Philipp Plein. Poder unir esses dois mundos, a música e o mundo fashion foi sensacional!”

Erika Schneider: “Uma honra”

Erika Schneider, que é modelo e influenciadora digital, disse que se sentiu muito honrada em ser convidada para o evento. “Me senti muito lisonjeada, eu acho que diante de tantas personalidades, ser convidada foi uma honra”, disse ela. “O desfile foi uma experiência única, A Philipp Plein inovou levando um novo conceito, muita cor, muito brilho. A moda faz parte da minha vida.”

A presença de brasileiros no Milão Fashion Week é um importante passo para o fortalecimento da moda brasileira no cenário internacional. O evento é uma oportunidade para que artistas e marcas do Brasil se conectem com profissionais e consumidores de todo o mundo, e contribuam para a construção de uma moda mais diversa e inclusiva.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias