Milão e Roma participarão da cúpula de cidades do G20 no RJ

Ansai Ansa 07/11/2024 - 14:01

RIO DE JANEIRO, 7 NOV (ANSA) – As delegações das cidades de Milão e Roma participarão do Urban 20 (U20), o fórum dos prefeitos do G20, que transformará o Armazém da Utopia, no complexo Mauá, no Rio de Janeiro, em um espaço aberto para debates sobre soluções urbanas e o futuro das cidades face aos desafios climáticos.

O anúncio foi feito pelo comitê organizador do G20 da Prefeitura do Rio de Janeiro, em entrevista coletiva com um grupo de correspondentes internacionais, incluindo a ANSA.

A delegação que chegará da capital lombarda será liderada pelo prefeito Giuseppe Sala e o comunicado final do evento – atualmente em definição – incorporará o trabalho do Pacto Internacional de Milão, que compromete os prefeitos a trabalhar para tornar os sistemas alimentares sustentáveis, garantir alimentos saudáveis e acessíveis para todos, preservar a biodiversidade e lutar contra o desperdício alimentar.

Pela primeira vez, o U20 – copresidido pelos prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de São Paulo, Ricardo Nunes – terá programação aberta ao público, de 14 a 16 de novembro, enquanto no dia 17, a sessão plenária reunirá prefeitos e delegações de mais de 100 cidades, com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ideia de tornar o evento aberto e gratuito partiu dos organizadores do seminário do U20 no Rio de Janeiro – a Prefeitura do Rio, as redes municipais UCLS, C40 Cities e Bloomberg Philanthropies, que patrocina o encontro. (ANSA).