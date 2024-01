Milão é eleita cidade mais pet-friendly da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/01/2024 - 15:50 Para compartilhar:

MILÃO, 26 JAN (ANSA) – Uma pesquisa realizada na Itália apontou que Milão, na região da Lombardia, é a cidade mais pet-friendly do país.

De acordo com o levantamento do Observatório Quattrozampeinfiera, 79% dos nove mil entrevistados opinaram que a cidade lombarda tem o “ambiente ideal” para acolher animais de estimação.

Roma apareceu na segunda colocação da pesquisa, com 75%, enquanto Nápoles fechou o pódio ao obter 52%.

Apesar dos bons registros do município no levantamento, os moradores acreditam que as autoridades locais ainda precisam melhorar muitos pontos.

Diversos entrevistados relataram que possuem acesso a áreas para passear com seus cães perto de casa, mas destacaram que é preciso melhorar, principalmente, a iluminação dos espaços.

Em relação aos restaurantes milaneses, apenas 45% das pessoas que participaram da pesquisa apontaram que os estabelecimentos estão aptos para receberem animais de estimação.

Já o acesso aos supermercados, por exemplo, é limitado, pois 18% confirmaram esta possibilidade. (ANSA).

