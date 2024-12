Milão confirma proibição de fumo ao ar livre a partir de janeiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

MILÃO, 15 DEZ (ANSA) – A Prefeitura de Milão, capital financeira e da moda na Itália, confirmou neste domingo (15) que vai proibir a partir de 1º de janeiro de 2025 o fumo em lugares públicos quando houver outras pessoas a menos de 10 metros de distância.

A medida faz parte do “Plano Ar e Clima” já em vigor na metrópole lombarda e que busca reduzir pela metade as emissões de CO2, um dos gases causadores da crise climática no planeta, até 2050.

Em 2021, a Prefeitura de Milão já havia proibido cigarros em paradas de transporte público, parques e arenas esportivas, como parte do mesmo plano.

Quem não respeitar o veto de fumar a menos de 10 metros de distância de outras pessoas estará sujeito a multas de 40 a 240 euros (de R$ 252 a R$ 1,5 mil).

Milão é uma das cidades com piores índices de qualidade do ar na Itália, tema que ganhou força durante a pandemia da Covid-19, com a suspeita de que a poluição atmosférica pode ter contribuído para a elevada mortalidade na região da Lombardia.

(ANSA).