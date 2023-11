Milão abre nesta quinta 1ª exposição póstuma de Botero

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/11/2023 - 11:50 Para compartilhar:

MILÃO, 22 NOV (ANSA) – A cidade de Milão, na Itália, abrirá na próxima quinta-feira (23) a primeira exposição do artista plástico colombiano Fernando Botero após sua morte, no dia 15 de setembro em Monte Carlo, aos 91 anos.

A mostra, que recebeu o nome “Botero: Via Crucis”, será inaugurada no Museo della Permanente e ficará aberta ao público até 4 de fevereiro.

Ao todo, os visitantes poderão ver de perto mais de 60 obras do sul-americano, realizadas entre os anos de 2010 e 2011.

Entre as peças que permanecerão expostas estão dezenas de pinturas a óleo e desenhos da coleção “Via Crucis. A Paixão de Cristo”.

“A Colômbia viveu uma Via Crucis da qual Botero foi testemunha. O seu Cristo é um homem, um país e uma cultura que chora com dor, assim como a Madonna della Pietà envolve seu filho nos braços como muitas outras mães fizeram. Nesta ânsia de paz, este ciclo é o legado espiritual do mestre”, disse a embaixadora colombiana Ligia Margaritya Quessep Bitar.

Botero é conhecido pelas obras com predominância da figura humana de formas redondas e volumosas. Além disso, criou diversas peças marcadas pelo surrealismo, ironia e bom humor.

(ANSA).

