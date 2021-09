Milan x Venezia: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano Rossoneros podem assumir a liderança em caso de vitória somada a uma derrota da Napoli

Pressionado pela vitória da Internazionale nesta terça-feira, o Milan entra campo para enfrentar o Venezia. Pela quinta rodada do Campeonato Italiano, a equipe rossonera recebe os adversários nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). Se bater os visitantes e o Napoli não vencer a Sampdoria, o time de Stefano Pioli assume a liderança do torneio.

+ Manchester United define lista de substitutos para o caso de Pogba não renovar seu contrato

Com três derrotas e um empate, o Milan faz bom início de Campeonato Italiano. Contudo, a equipe sofre com lesões nas últimas semanas. A mais recente foi do zagueiro Kjaer, que lesionou a coxa no duelo do fim de semana contra a Juventus. O defensor dinamarquês se junta a Giroud, Ibrahimovic, Krunic, Bakayoko, Calabria e Junior Messias no departamento médico.

+ Messi sofre lesão no joelho, não enfrenta o Metz e passa a ser dúvida para duelo com o Manchester City



– Com o plantel completo, o grupo é forte e acho que podemos disputar qualquer partida. No ano passado, contra adversários mais fortes, esperávamos vencer, agora estamos convencidos de que podemos fazer isso. Esta não foi a semana mais difícil, eu sabia que a equipe iria aguentar. Agora precisamos mostrar nossa força contra o Venezia – disse Pioli após o duelo contra a Juventus no domingo.

FICHA TÉCNICA

Milan x Venezia

Campeonato Italiano – 5ª rodada

Data e horário: 22/09/2021, às 15h45

Local: Giuseppe Meazza, Milão

Árbitro: Ivano Pezzuto (ITA)

Onde assistir: ESPN

PROVÁVEIS TIMES

MILAN (Stefano Pioli)

Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic

VENEZIA (Paolo Zanetti)

Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Schnegg; Heymans, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen

E MAIS:

E MAIS:







Veja também